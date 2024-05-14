11-летний подросток на мопеде протаранил столб: он попытался скрыть это от родителей

А сегодня стало известно, что днем 13 мая в одном из населенных пунктов Новохоперского района 11-летний мальчик на мопеде врезался в металлический столб, установленный во дворе. Полицейские говорят, что ребенок не сумел справиться с управлением.



В итоге школьник получил травму, которую пытался скрыть от родителей, как и сам факт, что он катался на мопеде. Мальчик заявил семье о том, что ногу повредил в результате падения.



На территории региона за последние сутки произошло 79 аварий. Большинство из них — 65 — на дорогах областного центра, еще 12 — в районах области, две — на трассах федерального значения.