Сорвалась с высоты: В Анапе похоронят погибшую на складе Wildberries в Екатеринбурге девушку

В ночь на 8 мая на складе Wildberries Екатеринбурга произошла странная трагедия — одна из работниц оступилась и упала с седьмого этажа мезонина. Она скончалась до приезда скорой помощи. Чуть позже удалось выяснить, что погибшая родилась в Анапе, а в Екатеринбург переехала из Краснодарского края в апреле этого года.