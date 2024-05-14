Сорвалась с высоты: В Анапе похоронят погибшую на складе Wildberries в Екатеринбурге девушку

В ночь на 8 мая на складе Wildberries Екатеринбурга произошла странная трагедия — одна из работниц оступилась и упала с седьмого этажа мезонина. Она скончалась до приезда скорой помощи. Чуть позже удалось выяснить, что погибшая родилась в Анапе, а в Екатеринбург переехала из Краснодарского края в апреле этого года.
«По словам друзей, 27-летняя Анна Гетта окончила музыкальный колледж в Новороссийске и играла на флейте. Год она жила за границей, выступая на мероприятиях. В последнее время Анна работала на складах маркетплейса. В том числе и в Шушарах, что под Санкт-Петербургом. Там распределительный центр уничтожило пожаром в Январе 2024 года», — сообщает «КП-Екатеринбург».
После того, как девушка чудом не пострадала в пожаре в Санкт-Петербурге, она вернулась на Кубань и несколько месяцев жила в Краснодаре. На Средний Урал она решила переехать только в апреле и собиралась остаться в Екатеринбурге надолго.
Уточняется, что похороны Анны пройдут в Анапе. Здесь у девушки осталась мама. В пресс-службе Wildberries сообщили, что покроют все необходимые расходы на похороны.
«Wildberries оказывает семье девушки необходимую материальную помощь. Компания взяла на себя организацию похорон и сопутствующих мероприятий, а также покрыла эти расходы», — рассказали «КП-Екатеринбург» представители маркетплейса.
На данный момент в следственном комитете России по Свердловской области не сообщают, возбудили ли уголовное дело по факту смерти девушки.