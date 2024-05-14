Красноярца арестовали по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Адалет Джахангир оглы Халилов работал начальником автоколонны ООО «Такси». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть двух или более лиц.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, водителю не дали необходимого времени для восстановления сил. Адвокат красноярца попросил у суда дать подзащитному домашний арест, но его оставили под стражей до 10 июля.
Трагедия, к которой имеет отношение Адалет Халилов произошла 10 мая. На Поцелуевом мосту автобус с 9 людьми упал в реку, пробив ограждение. 7 человек погибли. Выжившим пассажиром оказался 54-летний Александр. Он смог пробраться к люку и собрать остатки воздуха, после чего его вытащили прохожие.
Ранее сообщалось, что дети пострадали в столкновении легковой машины и автобуса в Железногорске.