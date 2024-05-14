Красноярца арестовали по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Адалет Джахангир оглы Халилов работал начальником автоколонны ООО «Такси». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть двух или более лиц.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, водителю не дали необходимого времени для восстановления сил. Адвокат красноярца попросил у суда дать подзащитному домашний арест, но его оставили под стражей до 10 июля.

При этом сам Халилов сотрудничает со следствием и дает показания. О нем известно, что он гражданин РФ, ранее не судим, не женат, несовершеннолетних детей нет. Вину он признал частично. По мнению суда, красноярец может воздействовать на свидетелей, а потому его решено содержать в СИЗО.