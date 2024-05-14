Под Волгоградом сход вагонов с рельсов и пожар повредили 300 м ж/д путей

Из-за инцидента в неудовлетворительном состоянии оказались почти 300 метров железнодорожного полотна.
В Волгоградской области повреждены 300 метров железнодорожных путей, передает тг-канал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Неисправность связана со сходом нескольких вагонов с рельсов и последующим пожаром.
На месте случившегося сейчас трудятся ремонтные бригады.
Причиной инцидента может быть прилет БПЛА. В ГУ МЧС по региону подтвердили, что в ночь на 14 мая загорелись цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами в поселке Самофаловка.
Жители южных районов Волгограда также проснулись от сигнала воздушной тревоги. Сирена ревела в период с 1.00 до 3.00 часов.