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Под Волгоградом сход вагонов с рельсов и пожар повредили 300 м ж/д путей

На станции Котлубань в Городищенском районе с рельсов сошли несколько вагонов поезда.

Из-за инцидента в неудовлетворительном состоянии оказались почти 300 метров железнодорожного полотна.

В Волгоградской области повреждены 300 метров железнодорожных путей, передает тг-канал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Неисправность связана со сходом нескольких вагонов с рельсов и последующим пожаром.

На месте случившегося сейчас трудятся ремонтные бригады.

Причиной инцидента может быть прилет БПЛА. В ГУ МЧС по региону подтвердили, что в ночь на 14 мая загорелись цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами в поселке Самофаловка.

Жители южных районов Волгограда также проснулись от сигнала воздушной тревоги. Сирена ревела в период с 1.00 до 3.00 часов.

пожары