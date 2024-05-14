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В Краснодарском крае мать бросила шестерых детей в холодном доме

В Павловском районе вынесен приговор Надежде Кудряшовой, которая оставила шестерых своих детей, младшему из которых всего 4 года, одних в неотапливаемом доме без еды.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, 19 января 2024 года женщина уехала к знакомым в Брюховецкий район, где проводила время за употреблением алкоголя.

Суд признал Кудряшову виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетними (ст. 156 УК РФ). Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства.

Кроме того, женщина ограничена в родительских правах. Ее дети переданы в органы опеки для дальнейшего жизнеустройства. С Кудряшовой взысканы алименты на содержание ее детей.