В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Блогера задержали за оскорбление участников специальной военной операции и угрозу расправы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой. 36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково Москвы для дальнейшего разбирательства», — написала она.
Волк добавила, что заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.
В Telegram-канале столичного СК добавляется, что мужчина вел в интернете трансляцию, в ходе которой оставлял негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО.
В понедельник глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что блогер из Зеленограда в прямом эфире угрожает расправой участникам СВО, говорит о том, что на СВО идут «одни алкаши», и призывает к развалу России. Она заявила, что обратится в МВД.