В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой

«Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой. 36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково Москвы для дальнейшего разбирательства», — написала она.