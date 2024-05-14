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Неизвестные повредили новый арт-объект в сквере Пахмутовой в Волгограде

Вандалы сломали недавно установленный в Ворошиловском районе арт-объект в виде огромного проигрывателя с виниловой пластинкой, на котором звучат песни нашей знаменитой землячки Александры Пахмутовой. Его уже ремонтируют.

Источник: Волгоградская правда

Хулиганами был отломан большой диск в виде грампластинки, также оказалась отломанной стрелка тонарма. При этом внутренний механизм установленного в сквере Пахмутовой арт-объекта не пострадал. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы, повреждения оперативно устраняются.

Напомним, 1 мая 2024 года в Волгограде был дан старт всероссийскому празднованию 95-летнего юбилея нашей знаменитой землячки. Город-герой на Волге лично посетила сама юбилярша.

Новый музыкальный арт-объект — огромный проигрыватель с виниловой пластинкой — был установлен в областном центре специально к ее приезду.

искусство