Неизвестные повредили новый арт-объект в сквере Пахмутовой в Волгограде

Хулиганами был отломан большой диск в виде грампластинки, также оказалась отломанной стрелка тонарма. При этом внутренний механизм установленного в сквере Пахмутовой арт-объекта не пострадал. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы, повреждения оперативно устраняются.