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В Канске вынесли приговор педагогу, которая издевалась над детьми

Женщина работала педагогом-психологом в одной из школ, но применяла физическую силу к ученикам.

Источник: Аргументы и факты

В Канске Красноярского края вынесли приговор педагогу-психологу, которая применяла физическую силу к младшеклассникам. Об этом сообщили в прокуратуре.

В январе 2023 года ученик 3 класса плохо себя вёл, что вызвало неприязнь педагога, которая схватила его за ухо и прошлась по кабинету.

Несколько месяцев спустя мальчик вновь подвергся издевательствам. Из-за мелкой шалости учитель взяла его за воротник, вывела к доске и перед классом ударила ладонью по лицу, оскорбляя его. Инцидент попал на видео.

В октябре открылись новые случае противоправного отношения. Так, одним из пострадавших оказался 11-летний подросток, которого женщина ударила головой о парту. Другой учащийся 4 класса получил удар брошенным в него учительницей пеналом.

Ещё одного подопечного педагог толкнула в плечо, из-за чего тот упал на стулья и ударился грудной клеткой.

Педагога признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей (ст. 156 УК РФ) и назначили 250 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего взыскано 25 тысяч рублей,

Учителя уволили, а директора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что в ряде школ Красноярского края образовательный процемсс был организован с нарушениями.