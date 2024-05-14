В Канске вынесли приговор педагогу, которая издевалась над детьми

В Канске Красноярского края вынесли приговор педагогу-психологу, которая применяла физическую силу к младшеклассникам. Об этом сообщили в прокуратуре.
В январе 2023 года ученик 3 класса плохо себя вёл, что вызвало неприязнь педагога, которая схватила его за ухо и прошлась по кабинету.
Несколько месяцев спустя мальчик вновь подвергся издевательствам. Из-за мелкой шалости учитель взяла его за воротник, вывела к доске и перед классом ударила ладонью по лицу, оскорбляя его. Инцидент попал на видео.
Ещё одного подопечного педагог толкнула в плечо, из-за чего тот упал на стулья и ударился грудной клеткой.
Педагога признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей (ст. 156 УК РФ) и назначили 250 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего взыскано 25 тысяч рублей,
Учителя уволили, а директора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.
Ранее сообщалось о том, что в ряде школ Красноярского края образовательный процемсс был организован с нарушениями.