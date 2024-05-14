Вагончик охраны загорелся на улице Алма-Атинской в Самаре 14 мая

Во вторник, 14 мая, утром в Кировском районе Самары произошел пожар. На улице Алма-Атинской, 139 загорелся вагончик охраны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. По этому адресу рядом находятся автосервис, а также организация, занимающаяся приемом и скупкой вторсырья.