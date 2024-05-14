Вагончик охраны загорелся на улице Алма-Атинской в Самаре 14 мая

Во вторник, 14 мая, утром в Кировском районе Самары произошел пожар. На улице Алма-Атинской, 139 загорелся вагончик охраны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. По этому адресу рядом находятся автосервис, а также организация, занимающаяся приемом и скупкой вторсырья.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 08:25. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось локализовать в 08:39, а полная ликвидация была объявлена в 08:44. На месте происшествия работали две единицы техники и восемь человек. В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.
Напомним, в этот же день поздней ночью в городе Кинель Самарской области на улице Свердлова загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составила 100 кв. м.