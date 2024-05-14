Незнакомец под видом сотрудника правоохранительных органов писал педагогу из Новокуйбышевска в одном из мессенджеров в течение 4 дней, убеждая ее в том, что ее сбережения в опасности, поскольку мошенники пытаются взять займ на ее имя. Для их разоблачения и спасения денег, по его словам, средства должны быть переведены на другой счет, реквизиты которого он укажет.