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Педагог из Самарской области перевела мошен­никам 2,5 млн рублей

Злоумышленники убедили 47-летнюю жительницу Новокуйбышевска в том, что на ее имя незаконно оформляется кредит.

Незнакомец под видом сотрудника правоохранительных органов писал педагогу из Новокуйбышевска в одном из мессенджеров в течение 4 дней, убеждая ее в том, что ее сбережения в опасности, поскольку мошенники пытаются взять займ на ее имя. Для их разоблачения и спасения денег, по его словам, средства должны быть переведены на другой счет, реквизиты которого он укажет.

Поддавшись внушению, 47-летняя женщина перевела более 2,5 млн рублей на счет, присланный собеседником. После этого «силовик» пропал, деньги исчезли.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 14 мая 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.