«Ничего не делал и получал 13 тысяч в месяц»: Гендиректора компании «Такси», чей автобус утонул в Мойке, поймали на фальсификации юрлица

При этом надо сказать, что начальник автоколонны компании-перевозчика свою вину также признал, но частично. Мужчина просил домашний арест. Но следствие посчитало, что он может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников дела. Поэтому суд встал на сторону обвинения и отправил его в СИЗО до 10 июля. Про личность фигуранта известно, что у него есть российское гражданство. Не женат, несовершеннолетних детей не имеет. Расследование продолжается.