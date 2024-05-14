«Ничего не делал и получал 13 тысяч в месяц»: Гендиректора компании «Такси», чей автобус утонул в Мойке, поймали на фальсификации юрлица

Петербургские следователи возбудили уголовное дело против 49-летнего генерального директора компании «Такси» Павла Кузнецова, чей автобус пробил ограждение Поцелуева моста и затонул в реке Мойке. В том происшествии, к сожалению, погибли семь человек.
Руководителя коммерческой структуры подозревают в совершении преступления по первой части статьи 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра). В качестве меры пресечения фигуранту избрали подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Петербургу.
— По версии следствия, подозреваемый, не намереваясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом, не позднее 16 января 2023 года договорился с неустановленными лицами о внесении сведений о нем как генеральном директоре ООО «Такси» в Единый государственный реестр юридических лиц. Фактически фигурант ничего не делал и получал за это за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тысяч рублей, — уточнило ведомство.
Следователи добавили, что затем фигурант пришел в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Петербургу. Туда он принес документы, в которых содержались ложные сведения о нем как об учредителе и руководителе этой компании. После этого подозреваемый никакого участия в работе организации не принимал. Кто на самом деле руководил компанией — пока загадка. В ближайшее время Кузнецову предъявят обвинение.
Помимо этого уголовного дела в городе на Неве также заведено разбирательство по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинение по этому эпизоду предъявили начальнику автоколонны «Такси» Джахангиру Адалет оглы Халилову.
К слову, в тот же день петербургские следователи пояснили, что руководитель должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режим труда и отдыха водителей.
— По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.
Отметим, что во время судебного процесса 44-летний водитель- уроженец Таджикистана и многодетный отец — пожаловался на недостаток отдыха. Кроме того, Рахматшох Курбанов заявил о неисправности тормозов в транспорте.
Однако истинную причину случившегося выяснят эксперты. К слову, против мужчины возбудили уголовное дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц». С помощью переводчика мужчина признался в содеянном и принес родственникам погибших свои соболезнования и извинения.
При этом надо сказать, что начальник автоколонны компании-перевозчика свою вину также признал, но частично. Мужчина просил домашний арест. Но следствие посчитало, что он может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников дела. Поэтому суд встал на сторону обвинения и отправил его в СИЗО до 10 июля. Про личность фигуранта известно, что у него есть российское гражданство. Не женат, несовершеннолетних детей не имеет. Расследование продолжается.
Напомним, после жуткой трагедии на Поцелуевом мосту жители Васильевского острова, откуда отправился злополучный автобус, потребовали проверить работу всех городских перевозчиков. На это обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил проверить и доложить об обращении петербуржцев.