Белый дым окутал пассажирский автобус на Парашютной улице

Петербуржцы заметили пассажирский автобус на Парашютной улице, над которым поднимался белый дым. Видео с места опубликовали очевидцы.
Автобус задымился прямо на проезжей части на севере Петербурга. Однако в компании «Третий парк» уточнили, что это вовсе не дым, а пар. Он образовался из-за утечки антифриза. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее на Нарвском проспекте произошло ДТП с участием автобуса. Транспортное средство влетело в остановку, в результате чего части конструкции пробили кабину водителя. Сообщается, что причиной аварии стала ошибка шофера — он перепутал педали газа и тормоза.