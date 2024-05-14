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Белый дым окутал пассажирский автобус на Парашютной улице

Петербуржцы заметили пассажирский автобус на Парашютной улице, над которым поднимался белый дым. Видео с места опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Петербуржцы заметили пассажирский автобус на Парашютной улице, над которым поднимался белый дым. Видео с места опубликовали очевидцы.

Автобус задымился прямо на проезжей части на севере Петербурга. Однако в компании «Третий парк» уточнили, что это вовсе не дым, а пар. Он образовался из-за утечки антифриза. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее на Нарвском проспекте произошло ДТП с участием автобуса. Транспортное средство влетело в остановку, в результате чего части конструкции пробили кабину водителя. Сообщается, что причиной аварии стала ошибка шофера — он перепутал педали газа и тормоза.