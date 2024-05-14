В Краснодаре осудят женщину, прикурившую сигарету от Вечного огня. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, все произошло в марте 2024 года на улице Северной. Пьяная женщина подошла к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и прикурила от него сигарету. Взяв венок в виде звезды, она бросила его в пламя.
Очевидцы вызвали полицию. Женщину задержали и доставили на допрос. Как оказалось, памятник осквернила 47-летняя жительница Майкопа.
«В ходе следствия вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
«Прокуратурой округа в интересах муниципального образования город Краснодар предъявлено исковое заявление о возмещении причиненного преступлением ущерба», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.