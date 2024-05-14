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Жительницу Прикамья осудили на 11 лет за участие в ИГИЛ*

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая, ФедералПресс. По решению Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге жительницу Пермского края признали виновной в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

«С 2013 по 2022 год она участвовала в деятельности международной террористической организации “Исламское государство”* на территории Сирии. Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело, установив факты содействия обвиняемой террористической деятельности», — цитирует «Коммерсантъ-Прикамье» сообщение УФСБ по Пермскому краю.

В частности, силовики возбудили уголовные дела за склонение, вербовку или иное вовлечение человека в совершение преступления; за участие в деятельности организации, которая признана террористической в РФ, а также за участие в не предусмотренном федеральным законом вооруженном формировании.

Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в конце апреля в Чите осудили 16-летнюю девушку за призывы к терроризму и экстремизму. По решению суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет колонии. Десятиклассница рисовала антиправительственные графики, за что и получила уголовный срок.

Кроме девушки, правоохранители задержали еще двух парней. Одного из них суд приговорил к шести годам колонии, второму назначены принудительные работы сроком на полтора года.

* «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» (ИГ, ИГИЛ) ПРИЗНАНО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ.