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В Сочи спасатели эвакуировали туристов из Агурского ущелья, где поднялась вода

Сочинские спасатели эвакуировали группу туристов, оказавшихся в ловушке из-за поднявшейся в Агурском ущелье после обильных дождей воды. Инцидент произошел в балке Водопадной, рассказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве объяснили, что сильное течение не позволяло группе перейти вброд, пришлось вызывать спасателей. Тогда специалисты ЮРПСО организовали навесную переправу и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали трех женщин и ребенка. В группе были также трое мужчин, их переправили со страховочной веревкой вброд.

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае в ближайшие несколько дней ожидаются обильные осадки, грозы, град, сильный ветер. В МЧС призвали туристов учитывать прогноз погоды при планировании путешествий.