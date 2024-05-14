В Сочи спасатели эвакуировали туристов из Агурского ущелья, где поднялась вода

В ведомстве объяснили, что сильное течение не позволяло группе перейти вброд, пришлось вызывать спасателей. Тогда специалисты ЮРПСО организовали навесную переправу и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали трех женщин и ребенка. В группе были также трое мужчин, их переправили со страховочной веревкой вброд.
Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае в ближайшие несколько дней ожидаются обильные осадки, грозы, град, сильный ветер. В МЧС призвали туристов учитывать прогноз погоды при планировании путешествий.