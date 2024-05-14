Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 16

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек», — сказали в пресс-службе.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Тело еще одной погибшей найдено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, число погибших увеличилось до 16.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек», — сказали в пресс-службе.