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Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Вадимом Поварницыным

В Урюпинске 15 мая похоронят героя СВО Вадима Поварницына.

Источник: администрация Урюпинска

В среду, 15 мая, в Волгоградской области проводят в последний путь 33-летнего участника СВО Вадима Поварницына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Урюпинска, защитник погиб в Запорожской области 28 марта при выполнении боевого задания.

Вадим родился в Воронежской области, затем отслужил в Санкт-Петербурге. В Урюпинск переехал в 2009 году. Когда началась спецоперация, заключил контракт и отправился на защиту мирного населения. Был командиром отделения в мотострелковой бригаде.

«У него остались мама, жена, дети. Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении администрации.

Редакция «КП-Волгоград» приносит глубокие соболезнования семье павшего бойца.