Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Вадимом Поварницыным

Вадим родился в Воронежской области, затем отслужил в Санкт-Петербурге. В Урюпинск переехал в 2009 году. Когда началась спецоперация, заключил контракт и отправился на защиту мирного населения. Был командиром отделения в мотострелковой бригаде.