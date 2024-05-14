Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Вадимом Поварницыным

В среду, 15 мая, в Волгоградской области проводят в последний путь 33-летнего участника СВО Вадима Поварницына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Урюпинска, защитник погиб в Запорожской области 28 марта при выполнении боевого задания.
Вадим родился в Воронежской области, затем отслужил в Санкт-Петербурге. В Урюпинск переехал в 2009 году. Когда началась спецоперация, заключил контракт и отправился на защиту мирного населения. Был командиром отделения в мотострелковой бригаде.
«У него остались мама, жена, дети. Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении администрации.
Редакция «КП-Волгоград» приносит глубокие соболезнования семье павшего бойца.