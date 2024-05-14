Неубранный снег стал причиной ДТП с ребенком: мэру Новосибирска вынесли частное постановление

В Новосибирске Кировский районный суд вынес частное постановление в адрес мэра города Максима Кудрявцева, касающееся обеспечения безопасности дорожного движения. Поводом послужило уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал ребенок.



В начале февраля текущего года на улице Дмитрия Шмонина на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Жительница Новосибирска, управляя автомобилем, совершила наезд на школьника 2015 года рождения. Обвиняемая свою вину не признала, утверждая, что в условиях сложившейся дорожной ситуации у нее отсутствовала техническая возможность предотвратить наезд.



По словам женщины, на момент происшествия на проезжей части имелся гололед, а также снежный вал, высота которого превышала рост ребенка. Это, по ее мнению, не позволило ей вовремя заметить приближение пешехода к дороге.



Аналогичные показания были даны как самим пострадавшим ребенком, так и его родителями, а также свидетелями происшествия. Кроме того, нарушения в сфере безопасности дорожного движения были зафиксированы в протоколе осмотра места ДТП. Из показаний всех участников процесса следовало, что снежный вал, ставший причиной трагедии, образовался в результате работы снегоуборочной техники, а действия по его устранению начались только после случившегося.



«С учетом всех обстоятельств суд пришел к выводу, что мэрия города Новосибирска не выполнила положения статьи 12 Федерального закона “О безопасности дорожного движения” от 10.12.1995 № 196-ФЗ, а также статьи 9 и 42 Устава города Новосибирска, касающиеся содержания автомобильных дорог местного значения в границах города. Это, в свою очередь, не обеспечило безопасность участников дорожного движения. В соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ в адрес мэра города Новосибирска вынесено частное постановление, в котором обращается внимание на выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.