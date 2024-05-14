В Нукусе при ремонте библиотеки для незрячих людей украли почти 700 миллионов сумов

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, в библиотеке велась реконструкция административного здания, после ответственные должны были оснастить библиотеку. В частности, для нее должны были купить два принтера Брайля и организовать студию звукозаписи для обеспечения лиц с нарушениями зрения необходимой литературой и аудиоматериалами на каракалпакском языке.