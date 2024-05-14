Под Могилевом ребенок попал в больницу с ожогами из-за взрыва бутылки с бензином

Под Могилевом школьник оказался в больнице с ожогами после взрыва пластиковой бутылки с бензином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что в субботу, 13 мая, в 15.41 из больницы поступила информацию про госпитализацию мальчика 2015 года рождения с ожогами тела. Установлено, что в момент сжигания мусора на территории частного дома в деревне Лубнище Могилевского района, случилась вспышка двухлитровой пластиковой бутылки с бензином. Она стояла недалеко от костра.
В результате случившегося сын хозяина дома получил термические ожоги. Родители мальчика оперативно вызвали скорую медицинскую помощь. Он был доставлен в больницу с ожогами 10% тела.