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Под Могилевом ребенок попал в больницу с ожогами из-за взрыва бутылки с бензином

Под Могилевом школьник попал в больницу с ожогами после взрыва бутылки с бензином.

Источник: Комсомольская правда

Под Могилевом школьник оказался в больнице с ожогами после взрыва пластиковой бутылки с бензином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что в субботу, 13 мая, в 15.41 из больницы поступила информацию про госпитализацию мальчика 2015 года рождения с ожогами тела. Установлено, что в момент сжигания мусора на территории частного дома в деревне Лубнище Могилевского района, случилась вспышка двухлитровой пластиковой бутылки с бензином. Она стояла недалеко от костра.

В результате случившегося сын хозяина дома получил термические ожоги. Родители мальчика оперативно вызвали скорую медицинскую помощь. Он был доставлен в больницу с ожогами 10% тела.