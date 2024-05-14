В Новосибирске ФСБ задержала банду телефонных мошенников

Злоумышленники, представляясь сотрудниками органов безопасности, предлагали жителям региона перевести деньги на безопасные счета. Во время задержания мошенников силовики изъяли у них более семи тысяч сим-карт общим весом 23 килограмма. Кроме того, операторам мобильной связи внесены шесть представлений.