В Новосибирске ФСБ задержала банду телефонных мошенников

— Мошенники осуществляли подмену используемых сетевых реквизитов на телефонные номера правоохранительных и силовых органов, а также Банка России, — рассказала официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками органов безопасности, предлагали жителям региона перевести деньги на безопасные счета. Во время задержания мошенников силовики изъяли у них более семи тысяч сим-карт общим весом 23 килограмма. Кроме того, операторам мобильной связи внесены шесть представлений.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранителям предстоит оценить ущерб, нанесенный жителям Новосибирской области.
В начале мая в Новосибирской области задержали шестерых мошенников, которые занимались подменой телефонных номеров. Они представлялись силовиками или банковскими сотрудниками и предлагали перевести средства под мнимыми предлогами на безопасные счета.