Сергей Шелест призвал омичей помочь пострадавшим от паводка землякам

Мэр Сергей Шелест напомнил омичам, что они могут помочь пострадавшим от паводка жителям севера Омской области. Совсем недавно посылки с гуманитарной помощью от неравнодушных омичей уже поступили в пункты временного размещения в Усть-Ишимском районе.
Жителям Усть-Ишимского района, которые находятся в плену водной стихии, доставили бутилированную воду, тушенку, макароны, сгущенное молоко, чай, подушки, одеяла, а также много других вещей первой необходимости.
— Сейчас вместе с коллегами из регионального правительства и однопартийцами по «Единой России» формируем новый груз. Каждый желающий помочь может присоединиться, — сообщил Сергей Шелест в телеграм-канале.
Отметим, что все неравнодушные омичи тоже могут передать посылку с гуманитарной помощью. Это можно сделать городском Центре социальной поддержки населения по адресам: проспект Мира, 35б и улица Богдана Хмельницкого, 132. Более подробную информацию можно получить по телефонам: