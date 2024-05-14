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Сергей Шелест призвал омичей помочь пострадавшим от паводка землякам

Сейчас формируется новый груз с гуманитарными посылками.

Источник: соцсети

Мэр Сергей Шелест напомнил омичам, что они могут помочь пострадавшим от паводка жителям севера Омской области. Совсем недавно посылки с гуманитарной помощью от неравнодушных омичей уже поступили в пункты временного размещения в Усть-Ишимском районе.

Жителям Усть-Ишимского района, которые находятся в плену водной стихии, доставили бутилированную воду, тушенку, макароны, сгущенное молоко, чай, подушки, одеяла, а также много других вещей первой необходимости.

— Сейчас вместе с коллегами из регионального правительства и однопартийцами по «Единой России» формируем новый груз. Каждый желающий помочь может присоединиться, — сообщил Сергей Шелест в телеграм-канале.

Отметим, что все неравнодушные омичи тоже могут передать посылку с гуманитарной помощью. Это можно сделать городском Центре социальной поддержки населения по адресам: проспект Мира, 35б и улица Богдана Хмельницкого, 132. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3812) 22−18−30 и 8 (3812) 36−48−23. С мобильного можно также обратиться по телефону: 8−913−686−01−42.