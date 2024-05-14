Сергей Шелест призвал омичей помочь пострадавшим от паводка землякам

Отметим, что все неравнодушные омичи тоже могут передать посылку с гуманитарной помощью. Это можно сделать городском Центре социальной поддержки населения по адресам: проспект Мира, 35б и улица Богдана Хмельницкого, 132. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3812) 22−18−30 и 8 (3812) 36−48−23 . С мобильного можно также обратиться по телефону: 8−913−686−01−42.