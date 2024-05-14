По делу об избиении участника СВО в Екатеринбурге задержано шесть человек

Накануне стало известно, что в столице Урала избили ветерана СВО. Инцидент произошел 11 мая, о чем в соцсетях рассказал сам пострадавший. По словам Евгения, ему прилетело по голове бутылкой за то, что он участвовал в спецоперации — так ему заявили нападавшие, когда снимали с него часы «за ветерана».