Житель Башкирии получил 9 лет тюрьмы за кражу дорогостоящих автомобилей

Мужчина признал вину в совершении преступлений, ранее он был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также солидарно взыскал свыше 2,6 млн рублей.