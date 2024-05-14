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Житель Башкирии получил 9 лет тюрьмы за кражу дорогостоящих автомобилей

В Октябрьском мужчине предстоит отбыть 9 лет лишения свободы за кражу дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В октябре 2020 года мужчина вступил в преступную группу, в составе которой с использованием технических средств похитил автомобиль марки Lexus GX 460.

В дальнейшем злоумышленники пытались продать украденное авто. В результате оперативных разыскных мероприятий похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу.

Кроме того, в Сибае фигурант уголовного дела со своими подельниками похитили внедорожник Toyota Land Cruiser, который позже продали. Их преступными действиями потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

Мужчина признал вину в совершении преступлений, ранее он был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также солидарно взыскал свыше 2,6 млн рублей.

Организатор преступной группы находится в федеральном розыске, троим ее участникам приговорами суда назначено наказание в виде лишения свободы.