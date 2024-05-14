Житель Башкирии получил 9 лет тюрьмы за кражу дорогостоящих автомобилей

В октябре 2020 года мужчина вступил в преступную группу, в составе которой с использованием технических средств похитил автомобиль марки Lexus GX 460.
В дальнейшем злоумышленники пытались продать украденное авто. В результате оперативных разыскных мероприятий похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу.
Кроме того, в Сибае фигурант уголовного дела со своими подельниками похитили внедорожник Toyota Land Cruiser, который позже продали. Их преступными действиями потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.
Мужчина признал вину в совершении преступлений, ранее он был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также солидарно взыскал свыше 2,6 млн рублей.
Организатор преступной группы находится в федеральном розыске, троим ее участникам приговорами суда назначено наказание в виде лишения свободы.