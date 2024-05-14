В Омской области продолжается эвакуация людей и животных

ОМСК, 14 мая — РИА Новости. Эвакуация людей и животных продолжается из пострадавших от паводка районов Омской области, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Во вторник ухудшилась ситуация в Усть-Ишиме, где уровень воды достиг критических отметок. По информации регионального МЧС, там остаются затопленными 396 жилых домов и 673 придомовые территории, 5 участков автодорог. На дорогах дежурят экипажи ДПС, установлены запрещающие движение знаки. Проходит массовая эвакуация жителей. Люди могут взять с собой в пункт временного размещения кошек и собак. Если собака остается на подворье, ее необходимо отвязать. В Усть-Ишиме будет работать фирма по отлову животных, которых на время увезут в черлакский приют.
«Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места», — написал Хоценко.
На севере Омской области из-за паводка с 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Он действует в населенных пунктах Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня, Слободчики и Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района. На чиновников из администрации Усть-Ишимского района завели уголовное дело по статье «халатность» из-за неподготовленности к паводку и допущения ситуации с режимом ЧС.