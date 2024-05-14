В Омской области продолжается эвакуация людей и животных

Во вторник ухудшилась ситуация в Усть-Ишиме, где уровень воды достиг критических отметок. По информации регионального МЧС, там остаются затопленными 396 жилых домов и 673 придомовые территории, 5 участков автодорог. На дорогах дежурят экипажи ДПС, установлены запрещающие движение знаки. Проходит массовая эвакуация жителей. Люди могут взять с собой в пункт временного размещения кошек и собак. Если собака остается на подворье, ее необходимо отвязать. В Усть-Ишиме будет работать фирма по отлову животных, которых на время увезут в черлакский приют.