Под Волгоградом устраняют последствия схода вагонов на железной дороге

Напомним, инцидент произошел в 1.15 во вторник, как объяснили в Приволжской ЖД, из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. По неофициальной версии, причиной схода вагонов могла стать атака БПЛА.
ЧП сопровождалось возгоранием, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, движение поездов восстановлено по одному из путей в реверсивном режиме.
По последним данным, с железнодорожных путей уже убраны все сошедшие с рельс вагоны. Ликвидация последствий инцидента велась с использованием двух восстановительных поездов.
Добавим, что сотрудники железной дороги прикладывают все усилия, чтобы сократить время отставания пассажирских поездов от графика до минимума. В настоящее время задержка не превышает 2,5 часов.