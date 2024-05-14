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Под Волгоградом устраняют последствия схода вагонов на железной дороге

На станции Котлубань в Городищенском районе Волгоградской области, где минувшей ночью с рельс сошло несколько вагонов грузового поезда, ведутся восстановительные работы.

Источник: Приволжская железная дорога

Напомним, инцидент произошел в 1.15 во вторник, как объяснили в Приволжской ЖД, из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. По неофициальной версии, причиной схода вагонов могла стать атака БПЛА.

ЧП сопровождалось возгоранием, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, движение поездов восстановлено по одному из путей в реверсивном режиме.

По последним данным, с железнодорожных путей уже убраны все сошедшие с рельс вагоны. Ликвидация последствий инцидента велась с использованием двух восстановительных поездов.

Добавим, что сотрудники железной дороги прикладывают все усилия, чтобы сократить время отставания пассажирских поездов от графика до минимума. В настоящее время задержка не превышает 2,5 часов.