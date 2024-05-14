Более 2 млн пачек сигарет: на Дону пресекли незаконное производство табака

В результате проведенных мероприятий из складских и производственных помещений было изъято почти 2,2 млн пачек сигарет с поддельными акцизными марками, пять линий полного цикла для производства и упаковки табачных изделий, ориентировочная стоимость которых — 500 млн руб., 46 тонн табака и компоненты, необходимые при производстве сигарет, а также более 450 тыс. поддельных акцизных марок РФ.