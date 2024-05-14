Челябинка за деньги фиктивно регистрировала у себя мигрантов

Квартиру, где оказалось поставлено на учет стразу девять человек, выявили сотрудники полиции областного центра.
Жилплощадь обнаружили в многоквартирном доме по улице Кудрявцева в Челябинске, когда участковый вместе с сотрудниками отдела по вопросам миграции проверяли адреса, где было много постановок на учет. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что по документам здесь было зарегистрировано девять иностранцев, однако в действительности никто и них там не жил. Эти факты подтвердили и соседи, и осмотр квартиры.
Как выяснилось, 38-летняя челябинка соглашалась регистрировать у себя мигрантов за деньги. Однако теперь ей придется ответить за свои действия по закону: на нее возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Все зарегистрированные иностранцы были сняты с миграционного учета.