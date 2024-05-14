Подозрительный предмет обнаружили в кафе Хабаровска

В здании кафе быстрого питания «Вкусно и точка» на улице Павла Морозова в Хабаровске нашли подозрительный предмет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В настоящее время все посетители и персонал были эвакуированы из здания для обеспечения их безопасности, сообщил «КП» — Хабаровск источник, близкий к ситуации.
Напомним, что сегодня утром работники школы № 23 на улице Дикопольцева в Комсомольске обнаружили старую стиральную машинку, оставленную около здания школы. Сотрудники учебного заведения вызвали наряд Росгвардии. После проверки было установлено, что предмет не представляет угрозы для окружающих. Известно, что рядом со школой находится пункт приема металла, до которого неизвестные, вероятно, пытались дотащить старую технику. В этот день все школьники были переведены на дистанционное обучение.