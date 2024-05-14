Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

Что известно об аресте второго крупного чиновника в военном ведомстве и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».
В чем обвиняют Кузнецова
Во вторник, 14 мая, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021—2023 годах Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур. О преступлении стало известно только сейчас.
В понедельник вечером, 13 мая, ТАСС сообщал, что в доме Кузнецова прошли обыски. По данным Петренко, в ходе обысков на местах фактического проживания у начальника кадров были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. В тот же день следствие обратилось в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу — соответствующее дело появилось в картотеке Московского 235-го гарнизонного военного суда.
— На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Петренко.
Что известно о генерале Кузнецове
По данным сайта Минобороны, в 1990 году Кузнецов окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. После этого он поступил в Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, а после — продолжил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Вскоре после окончания началась его военная карьера на различных должностях службы защиты государственной тайны.
В мае 2010 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Кузнецова начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2023 году Кузнецова повысили до начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации.
В ходе службы Кузнецов получал награды. Так, генерал награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», орденом Почета. При этом начальник кадров является заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук.
Особняк тещи
О личной жизни генерала известно только то, что его жена Людмила — племянница Юрия Лужкова, бывшего мэра Москвы.
При этом, по данным сайта declarator.org, официальный доход Кузнецова на 2019 год составил 4 545 940 рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1500 квадратных метров, доля от квартиры 156,5 квадратного метра и нежилое помещение 33,6 квадратного метра. На Кузнецова также зарегистрированы легковые автомобили «Тойота Королла», BMW X5 и ГАЗ-21Р.
Также Life.ru нашел «дачу» генерала в коттеджном поселке «Миллениум Парк», где, по данным СМИ, и происходило задержание. На территории находится большой двухэтажный особняк, а также гостевой дом. При этом данное имущество оформлено на тещу Кузнецова.
Что грозит Кузнецову и связано ли его задержание с делом Тимура Иванова
Это уже второе громкое уголовное дело, связанное с Министерством обороны. Так, 23 апреля был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере в виде строительных услуг и отправили под арест.
Под арестом оказался и бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, и дал показания против Иванова. Также 25 апреля Мосгорсуд отправил под стражу еще одного фигуранта по делу замминистра обороны — предпринимателя Александра Фомина. По версии следствия, он способствовал получению взятки Ивановым.
27 апреля Басманный суд столицы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова. Он проходит фигурантом по делу о растрате.
По данным СМИ, адвокаты экс-замминистра опровергли слухи о том, что Иванову предъявили обвинение в госизмене. Также официальной информации о связи между делом Иванова и делом Кузнецова на данный момент нет.
— Согласно части 6 статьи 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»), скорее всего, сумма взятки превышает один миллион рублей — минимальный порог при особо крупном размере. В этом случае максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы, — рассуждает Калинов.
Юрист уверен, что речь идет именно о реальном сроке. Также, по мнению правозащитника, это лишь верхушка айсберга, и позже в деле могут появиться новые статьи или квалификации.