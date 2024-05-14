Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

В понедельник вечером, 13 мая, ТАСС сообщал, что в доме Кузнецова прошли обыски. По данным Петренко, в ходе обысков на местах фактического проживания у начальника кадров были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. В тот же день следствие обратилось в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу — соответствующее дело появилось в картотеке Московского 235-го гарнизонного военного суда.