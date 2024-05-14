В Раздольненском районе Крыма горел дом: спасли двух женщин

В ночь на понедельник, 13 мая, в Раздольненском районе Крыма горел одноэтажный жилой дом, пожарным удалось спасти двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Инцидент произошел в Раздольном в 1.48. Семейная пара ночью возвращалась на машине домой и заметила дым в доме на двух собственников. Очевидцы вызвали МЧС, разбудили хозяев и начали самостоятельно тушить огонь.
Окончательно ликвидировали возгорание прибывшие на место пожарные. Они вывели соседей из задымленного помещения.
— Женщины запаниковали и не смогли эвакуироваться самостоятельно, — говорится в сообщении.
Спасенных передали медикам, но от госпитализации они отказались. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. По предварительным данным, причиной случившегося стала неосторожность при курении.