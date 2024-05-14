На берегу Берди обнаружена бочка с неизвестным веществом: на место прибыли специалисты

Тревожная находка на берегу реки Бердь в Новосибирской области взбудоражила местных жителей. Металлическая бочка с неизвестным содержимым была обнаружена вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Луговое». Об этом сообщили в областной аварийно-спасательной службе.



13 мая обеспокоенные жители СНТ обратились в службу, сообщив о подозрительной бочке, находящейся всего в 25 метрах от их домов. На место происшествия незамедлительно выехал Искитимский отряд спасателей. Специалисты провели визуальный осмотр бочки и прилегающей территории, после чего установили ограждение, чтобы предотвратить доступ к потенциально опасному объекту. Все работы проводились с соблюдением строгих мер безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.