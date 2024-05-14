Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На берегу Берди обнаружена бочка с неизвестным веществом: на место прибыли специалисты

После завершения осмотра к работе приступят сотрудники Агентства радиационной, химической и биологической защиты.

Источник: аварийно-спасательная служба Новосибирской области

Тревожная находка на берегу реки Бердь в Новосибирской области взбудоражила местных жителей. Металлическая бочка с неизвестным содержимым была обнаружена вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Луговое». Об этом сообщили в областной аварийно-спасательной службе.

13 мая обеспокоенные жители СНТ обратились в службу, сообщив о подозрительной бочке, находящейся всего в 25 метрах от их домов. На место происшествия незамедлительно выехал Искитимский отряд спасателей. Специалисты провели визуальный осмотр бочки и прилегающей территории, после чего установили ограждение, чтобы предотвратить доступ к потенциально опасному объекту. Все работы проводились с соблюдением строгих мер безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.

Как уточнили в пресс-службе аварийно-спасательной службы, после завершения осмотра к работе приступят сотрудники Агентства радиационной, химической и биологической защиты. Им предстоит определить содержимое бочки и провести ее утилизацию в соответствии с установленными правилами.