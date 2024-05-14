Чиновника Управления дорожного хозяйства Башкирии подозревают во взятке

В Уфе задержали 40-летнего заместителя директора Управления дорожного хозяйства Башкирии, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным Следственного комитета, с 2021 по 2024 годы он получил 2,9 млн рублей от учредителя компании контрагента. За эту сумму он содействовал при заключении госконтрактов по диагностике автомобильных дорог и беспрепятственно принимал выполненные работы. Кроме того, чиновник покровительствовал по службе при дальнейшем сотрудничестве.
Его преступные действия пресекли сотрудники УФСБ по РБ.
«Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, по месту его службы и жительства проведены обыски, продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и наличия аналогичных преступных фактов», — прокомментировали в Следкоме.