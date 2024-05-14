В небе все спокойно: донские власти опровергли слухи о работе ПВО

Ростовская область, 14 мая 2024. DON24.RU. В Сети стали распространяться сообщения об атаке на Ростовскую область. Пользователи пишут, что в Каменском районе якобы сработала система ПВО, а в Морозовском объявлена воздушная угроза. Однако донские власти опровергли эти сообщения.