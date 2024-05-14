В небе все спокойно: донские власти опровергли слухи о работе ПВО

«Система ПВО не работала. Воздушная обстановка в норме», — сообщает пресс-центр Ростовской области.
Кстати, в этом году в войска РФ поступят новейшие образцы средств ПВО: ЗРПК С-500 в двух модификациях, ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У».
Ростовская область, 14 мая 2024. DON24.RU. В Сети стали распространяться сообщения об атаке на Ростовскую область. Пользователи пишут, что в Каменском районе якобы сработала система ПВО, а в Морозовском объявлена воздушная угроза. Однако донские власти опровергли эти сообщения.
«Система ПВО не работала. Воздушная обстановка в норме», — сообщает пресс-центр Ростовской области.
Кстати, в этом году в войска РФ поступят новейшие образцы средств ПВО: ЗРПК С-500 в двух модификациях, ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У».