Авто загорелось на трассе в Акмолинской области

ЧП произошло в 14:40 у села Викторовка Зерендинского района.
На место вызова выехали трое спасателей и одна единица техники ДЧС.
Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет.
Причина случившегося устанавливается.
Машина вспыхнула на трассе «Кокшетау-Зеренда» в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
ЧП произошло в 14:40 у села Викторовка Зерендинского района.
На место вызова выехали трое спасателей и одна единица техники ДЧС.
Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет.
Причина случившегося устанавливается.