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Авто загорелось на трассе в Акмолинской области

Машина вспыхнула на трассе «Кокшетау-Зеренда» в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: ДЧС Акмолинской области

ЧП произошло в 14:40 у села Викторовка Зерендинского района.

На место вызова выехали трое спасателей и одна единица техники ДЧС.

Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.