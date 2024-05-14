В Минске бездомный украл у врача два пустых бланка рецептов

Говорится, что 52-летний обвиняемый проходил лечение в стационаре. В один из дней, когда никто не видел, он украл у лечащего врача два чистых рецептурных бланка, в которых проставил печати. После этого он заполнил рецепты, в которых указал данные вымышленного пациента, а также наименование лекарства, которое пользуется большим спросом у наркозависимых людей.