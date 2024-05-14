В Минске бездомный украл у врача два пустых бланка рецептов

В Минске бездомный украл у своего лечащего врача два чистых рецептурных бланка. Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.
Говорится, что 52-летний обвиняемый проходил лечение в стационаре. В один из дней, когда никто не видел, он украл у лечащего врача два чистых рецептурных бланка, в которых проставил печати. После этого он заполнил рецепты, в которых указал данные вымышленного пациента, а также наименование лекарства, которое пользуется большим спросом у наркозависимых людей.
Затем фигурант попросил у своих знакомых отоварить поддельные рецепты, так как у его не было денег. Знакомые должны были приобрести препараты за свои деньги и отдать часть денег мужчине.
Сообщается, что фармацевт усомнилась в подлинности предъявленного рецепта и связалась с врачом, который якобы его выписал. В отношении мужчины было заведено уголовное дело. Вину фигурант признал полностью и раскаялся в содеянном.
Как рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса — подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей бланков. Ему было назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца. Также обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.