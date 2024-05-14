В новосибирском метрополитене произошла серьезная драка

В Новосибирске на станции метро «Сибирская» произошла серьезная драка. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.
Предположительно, участниками потасовки стали два пассажира. Прямо в здании метрополитена они решили помахать кулаками. В итоге один из них упал не бетонный пол и сильно ударился головой.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в полицию.
— Информация о драке между гражданами на станции Сибирская поступала. Один из прибывших полицейских сразу вызвал на место бригаду скорой помощи, второй начал преследовать лиц, причинивших мужчине телесные повреждения. Но они, выбежав из метро, скрылись в неизвестном направлении, — сообщили в ГУ МВД по НСО.
По информации правоохранителей, пострадавшего госпитализировали. Сейчас проводится проверка.