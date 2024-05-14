В новосибирском метрополитене произошла серьезная драка

— Информация о драке между гражданами на станции Сибирская поступала. Один из прибывших полицейских сразу вызвал на место бригаду скорой помощи, второй начал преследовать лиц, причинивших мужчине телесные повреждения. Но они, выбежав из метро, скрылись в неизвестном направлении, — сообщили в ГУ МВД по НСО.