В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика

ВОЛГОГРАД, 14 мая — РИА Новости. Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.