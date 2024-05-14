В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика

ВОЛГОГРАД, 14 мая — РИА Новости. Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным СК, 38-летний житель Волгограда на протяжении двух лет истязал своего маленького сына, в издевательствах принимала участие и сожительница мужчины.
«Фигуранты не только избивали ребенка, но и тушили об сына окурки сигарет. В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что против отца и мачехи пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «истязание», оба задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Мальчик, по данным СК, помещен в социальный центр.