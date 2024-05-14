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Смертельная авария с участием военного грузовика произошла в Жетысуской области

В социальных сетях появилось видео смертельной аварии в Жетысуской области. В департаменте полиции региона уточнили, что ДТП произошло сегодня, 14 мая 2024 года, на трассе Алматы — Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/taldykorganec.insta_

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов. По данным авторов публикации, легковое авто столкнулось с военным грузовиком, в результате чего погибла девушка.

«14 мая водитель автомашины КАМАЗ, передвигаясь по трассе Алматы — Усть-Каменогорск (270 км), при совершении маневра с правой крайней полосы на развороте допустил столкновение с автомашиной Mazda 626, которая двигалась в попутном направлении».

Пресс-служба ДП Жетысуской области

Полицейские подтвердили, что в результате столкновения погибла пассажирка автомашины Mazda.

«Уважаемые водители! Запомните! Транспортное средство является источником повышенной опасности. При управлении им нельзя отвлекаться, пользоваться телефоном (смартфоном), необходимо концентрировать свое внимание на дороге и дорожной ситуации. Это позволит избежать ДТП».Пресс-служба ДП Жетысуской области.