Смертельная авария с участием военного грузовика произошла в Жетысуской области

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов. По данным авторов публикации, легковое авто столкнулось с военным грузовиком, в результате чего погибла девушка.
«14 мая водитель автомашины КАМАЗ, передвигаясь по трассе Алматы — Усть-Каменогорск (270 км), при совершении маневра с правой крайней полосы на развороте допустил столкновение с автомашиной Mazda 626, которая двигалась в попутном направлении».
Полицейские подтвердили, что в результате столкновения погибла пассажирка автомашины Mazda.
«Уважаемые водители! Запомните! Транспортное средство является источником повышенной опасности. При управлении им нельзя отвлекаться, пользоваться телефоном (смартфоном), необходимо концентрировать свое внимание на дороге и дорожной ситуации. Это позволит избежать ДТП».Пресс-служба ДП Жетысуской области.