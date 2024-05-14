NYT: Украина находится в более уязвимом состоянии, чем когда-либо с начала СВО

По ее информации, месяцы задержек помощи США, нехватка личного состава и боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к крайне тяжелым последствиям. Украинские солдаты и командиры ВСУ, с которыми побеседовало издание, назвали положение «более уязвимым, чем когда-либо» с начала СВО в 2022 году. По их мнению, ВС РФ используют свое преимущество, усилив наступление не только на восточном фронте, но и к северу от Харькова, что заставит и без того немногочисленных военнослужащих ВСУ стянуться к местам прорывов линии обороны.