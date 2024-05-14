NYT: Украина находится в более уязвимом состоянии, чем когда-либо с начала СВО

По ее информации, месяцы задержек помощи США, нехватка личного состава и боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к крайне тяжелым последствиям. Украинские солдаты и командиры ВСУ, с которыми побеседовало издание, назвали положение «более уязвимым, чем когда-либо» с начала СВО в 2022 году. По их мнению, ВС РФ используют свое преимущество, усилив наступление не только на восточном фронте, но и к северу от Харькова, что заставит и без того немногочисленных военнослужащих ВСУ стянуться к местам прорывов линии обороны.
По оценкам газеты, наступление РФ в районе населенного пункта Очеретино оказалось «быстрым, прорывным и неожиданным» для украинской армии, причем российские военные превосходили их численностью «порядка 15 к 1». По словам одного из командиров ВСУ, он обеспокоен складывающейся для украинской армии ситуацией. «Если у меня не будет снарядов, не будет людей, не будет оборудования, с помощью которого мои люди могут сражаться, то это конец», — заявил он газете.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.
13 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление. 14 мая Вооруженные силы Украины были вынуждены «сменить позиции» в районе села Лукьянцы.