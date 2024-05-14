Казанские полицейские спасли двух детей во время пожара

Пожар произошел на улице Привокзальная в минувшее воскресенье. Там загорелась трехкомнатная квартира, вскоре на место приехали двое полицейских. К их приезду многие жильцы уже эвакуировались. Однако, как отметили очевидцы, в горевшем доме могли остаться жители. Один из полицейских зашел в задымленное здание и обнаружил двух детей в одной из квартир первого этажа. Это были девочки четырех и 13 лет. Полицейский вывел их из здания, после чего посадил их в патрульный автомобиль, где они находились до приезда медиков, которые осмотрели их.