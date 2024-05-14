Омские власти объявили срочную эвакуацию из Усть-Ишима из-за паводка

Омские власти объявили срочную эвакуацию населения из Усть-Ишима и Усть-Ишимского района. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале о ситуации с паводком в районе.
Для эвакуации местных жителей поданы автобусы у спорткомплекса «Таежный» в Усть-Ишиме.
— Необходима срочная эвакуация населения Усть-Ишима. Предоставленные автобусы отходят от с/к Таёжный ежечасно. Не подвергайте опасности ни себя, ни близких, переждите стихию в безопасном месте, — говорится в сообщении.
За помощь в доставке людей из любого населенного пункта района в безопасное место просят обращаться по телефонам: 8 (38150)2−12−67, 2−17−05, 2−11−62.
Напомним, по последним данным, в Усть-Ишимском районе из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим под воду ушли 398 жилых домов и 734 приусадебных участка. В пункты временного размещения эвакуированы порядка 1 тыс. человек. Помимо людей, из-за зоны подтопления вывозят животных.