Омские власти объявили срочную эвакуацию из Усть-Ишима из-за паводка

Напомним, по последним данным, в Усть-Ишимском районе из-за подъема уровня воды в реках Иртыш и Ишим под воду ушли 398 жилых домов и 734 приусадебных участка. В пункты временного размещения эвакуированы порядка 1 тыс. человек. Помимо людей, из-за зоны подтопления вывозят животных.