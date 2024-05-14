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Власти Ростова объяснили, почему не был снесён дом с обрушившейся стеной

Он был признан аварийным ещё в 2019 году.

Дом на улице Суворова, 7 в Ростове-на-Дону, у которого 13 мая обрушилась стена, был признан аварийным в 2019 году. Об этом Rostov.aif.ru рассказала глава администрации Кировского района города Наталья Симаченко.

«Мы не можем снести сейчас, поскольку одно из помещений не выкуплено и не находится в муниципальной собственности, — пояснила Наталья Симаченко. — Сейчас собственник доказывает правоту в суде. Как только будет решение суда, мы приступим к сносу».

По её словам, специалисты уже провели оценку дома. На его месте планируется ввести режим ЧС, а все опасные конструкции будут устранены в ближайшее время.

Напомним, в ноябре 2020 года две женщины провалились в подвал дома из своей квартиры. В середине августа 2022 года старинное здание горело.

недвижимость