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Водитель такси в Минске уснул за рулем и попал в ДТП

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси в Минске уснул за рулем и попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 1.05 38-летний водитель автомобиля-такси Chevrolet на Партизанском проспекте столкнулся с двигавшимся по соседней полосе автомобилем Geely. После этого, продолжив движение прямо, врезался в двигавшийся впереди автомобиль Mazda. После удара Chevrolet отбросило за пределы проезжей части. По словам водителя, он уснул за рулем.

38-летний пассажир автомобиля-такси доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть.