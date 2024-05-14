Водитель такси в Минске уснул за рулем и попал в ДТП

По предварительной информации, сегодня около 1.05 38-летний водитель автомобиля-такси Chevrolet на Партизанском проспекте столкнулся с двигавшимся по соседней полосе автомобилем Geely. После этого, продолжив движение прямо, врезался в двигавшийся впереди автомобиль Mazda. После удара Chevrolet отбросило за пределы проезжей части. По словам водителя, он уснул за рулем.