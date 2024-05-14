Водитель такси в Минске уснул за рулем и попал в ДТП

По предварительной информации, сегодня около 1.05 38-летний водитель автомобиля-такси Chevrolet на Партизанском проспекте столкнулся с двигавшимся по соседней полосе автомобилем Geely. После этого, продолжив движение прямо, врезался в двигавшийся впереди автомобиль Mazda. После удара Chevrolet отбросило за пределы проезжей части. По словам водителя, он уснул за рулем.
38-летний пассажир автомобиля-такси доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть.