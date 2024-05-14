«Весь город в дыму»: загорелся новосибирский мусорный полигон у Хилокского рынка

— В 17.59 поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов между Новосибирском и поселком Верх-Тула, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Тушили пожар 20 сотрудников МЧС, так же были задействованы 5 единиц техники МЧС.