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«Весь город в дыму»: загорелся новосибирский мусорный полигон у Хилокского рынка

МЧС прокомментировало пожар на мусорном полигоне у Хилокского рынка.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник вечером столицу Сибири окутало дымом: около шести вечера серьезный пожар произошел у Хилокского рынка.

ПОЖАР НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ 14 МАЯ 2024.

— В 17.59 поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов между Новосибирском и поселком Верх-Тула, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Тушили пожар 20 сотрудников МЧС, так же были задействованы 5 единиц техники МЧС.

Чтобы сбить пламя, использовали и другую технику.

— Тушили пламя четыре бульдозера, одна поливочная машина и пожарная машина самого полигона, — продолжают в ведомстве.

ПРИЧИНА ПОЖАРА НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ 14 МАЯ 2024.

Что стало причиной возгорания, пока уточняется, как и площадь самого пожара. Но пламя уже точно никуда не перекинется.

— Угрозы распространения огня нет, — заверили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Новосибирцы же сейчас обсуждают случившееся ЧП в соцсетях.

— Весь город в дыму, — пишут сибиряки в комментариях.

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