«Весь город в дыму»: загорелся новосибирский мусорный полигон у Хилокского рынка

Во вторник вечером столицу Сибири окутало дымом: около шести вечера серьезный пожар произошел у Хилокского рынка.
ПОЖАР НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ 14 МАЯ 2024.
— В 17.59 поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов между Новосибирском и поселком Верх-Тула, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Тушили пожар 20 сотрудников МЧС, так же были задействованы 5 единиц техники МЧС.
Чтобы сбить пламя, использовали и другую технику.
— Тушили пламя четыре бульдозера, одна поливочная машина и пожарная машина самого полигона, — продолжают в ведомстве.
ПРИЧИНА ПОЖАРА НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ 14 МАЯ 2024.
Что стало причиной возгорания, пока уточняется, как и площадь самого пожара. Но пламя уже точно никуда не перекинется.
— Угрозы распространения огня нет, — заверили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Новосибирцы же сейчас обсуждают случившееся ЧП в соцсетях.
— Весь город в дыму, — пишут сибиряки в комментариях.