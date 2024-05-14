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В Воронеже сотрудника института ФСИН нашли застреленным в лесополосе

Следователи устанавливают обстоятельства его гибели.

В Левобережном районе Воронежа в лесополосе на улице Петровской несколько дней назад было обнаружено тело мужчины. Погибший был застрелен. Оружие лежало рядом с телом. По информации источника РИА «Воронеж», мужчина был сотрудником Воронежского института ФСИН.

В пресс-службе регионального СУ СК корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 14 мая, сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на детской площадке возле дома № 13 на улице Кропоткина 7 мая был обнаружен труп 46-летнего мужчины. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

СК