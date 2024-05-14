В Воронеже сотрудника института ФСИН нашли застреленным в лесополосе

В Левобережном районе Воронежа в лесополосе на улице Петровской несколько дней назад было обнаружено тело мужчины. Погибший был застрелен. Оружие лежало рядом с телом. По информации источника РИА «Воронеж», мужчина был сотрудником Воронежского института ФСИН.