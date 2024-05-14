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В Пермском крае простятся с погибшим в СВО рядовым Анатолием Старковым

Церемония состоится 15 мая.

Прощание с рядовым Анатолием Старковым состоится в Пермском крае 15 мая, сообщили в администрации Краснокамского округа.

Житель Прикамья погиб при исполнении служебного долга в ходе СВО.

«Церемония прощания состоится по улице Карла Либкнехта, 10 (ДК Гознака). Начало в 11.00. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорят в администрации.

Ранее perm.aif.ru писал, что доброволец Александр Барков из Прикамья погиб в зоне СВО. Об этом сообщили власти Чернушинского округа. Александр Барков отправился на фронт осенью 2023 года.