В Пермском крае простятся с погибшим в СВО рядовым Анатолием Старковым

Прощание с рядовым Анатолием Старковым состоится в Пермском крае 15 мая, сообщили в администрации Краснокамского округа.
Житель Прикамья погиб при исполнении служебного долга в ходе СВО.
«Церемония прощания состоится по улице Карла Либкнехта, 10 (ДК Гознака). Начало в 11.00. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорят в администрации.
Ранее perm.aif.ru писал, что доброволец Александр Барков из Прикамья погиб в зоне СВО. Об этом сообщили власти Чернушинского округа. Александр Барков отправился на фронт осенью 2023 года.