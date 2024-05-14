Экологи проверяют загоревшуюся свалку в Воронежской области

Росприроднадзор начал проверку по факту возгорания полигона твердых коммунальных отходов в Богучарском районе. Объект эксплуатирует ООО «Богучарбытсервис». Специалисты провели анализ воздуха, чтобы определить содержание диоксида серы, диоксида азота, диоксида фенола, аммиака, сероводорода, формальдегида и оксида углерода. По результатам лабораторных исследований будут приняты дальнейшие меры. Об этом рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора во вторник, 14 мая.
— В связи с тем, что общество нарушило требование по эксплуатации объекта, оно будет привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Ситуация находится на контроле управления, — заявили в ведомстве.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Росприроднадзор провел проверку по факту возгорания полигона твердых коммунальных отходов в селе Бабяково Новоусманского района. Организацию, эксплуатирующую полигон, привлекут к ответственности.