Неизвестный расстрелял мужчину на парковке ТЦ «Сити Молл»

Стрельба раздалась на парковке у торгового центра «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Примерно в 15:47 водитель черной иномарки достал пистолет и высадил в оппонента не менее трех пуль. Как оказалось, оружие было травматическим, однако пострадавшему пришлось вызывать скорую — он упал на асфальт и просил помощи. Стрелявший не стал дожидаться спецслужб и уехал с места на своей машине. Теперь в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.