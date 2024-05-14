Неизвестный расстрелял мужчину на парковке ТЦ «Сити Молл»

Стрельба раздалась на парковке у торгового центра «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Примерно в 15:47 водитель черной иномарки достал пистолет и высадил в оппонента не менее трех пуль. Как оказалось, оружие было травматическим, однако пострадавшему пришлось вызывать скорую — он упал на асфальт и просил помощи. Стрелявший не стал дожидаться спецслужб и уехал с места на своей машине. Теперь в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.
— В полицию поступило сообщение от жены пострадавшего мужчины. По ее словам, в ходе дорожного конфликта в ее супруга выстрелил водитель «Порше» и скрылся с места происшествия. Пострадавшего предали медикам. Полиция разыскивает стрелка, чтобы его задержать, — сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Добавим, что после задержания мужчине вполне могут вручить уголовное дело о хулиганстве.