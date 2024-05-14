Приговор Бишимбаеву: что пишут мировые СМИ

Экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве жены. Его родственника Бахытжана Байжанова осудили на четыре года, признав виновным в укрывательстве. Что пишут мировые СМИ о приговоре и судебном процессе, читайте в материале BaigeNews.kz.